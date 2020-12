In ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 3.252 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 460.780 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba11244413,112.Arad12919413,463.Argeș167081663,894.Bacau14896522,35.Bihor16069973,136.Bistrița-Nasaud6593–2,317.Botoșani7209482,078.Brașov223841124,719.Braila69801173,0210.Buzau7517471,9111.Caraș-Severin5543-1**2,1712.Calarași55281012,7413.Cluj259561034,9114.Constanța227853036,4915.Covasna466921,616.Dambovița13223352,7917.Dolj13782881,8918.Galați131791623,3319.Giurgiu5302622,5220.Gorj4747150,9121.Harghita500460,9122.Hunedoara1028952,7623.Ialomița5777993,1624.Iași23819672,1325.Ilfov198681936,4926.Maramureș9505411,6127.Mehedinți4508141,7528.Mureș13763572,4729.Neamț10191171,3430.Olt8434271,1931.Prahova219111292,9632.Satu…