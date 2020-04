Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coroanvirus a ajuns joi la 9.710 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 468 de cazuri noi. In acelasi timp sunt inregistrate 508 decese.

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coroanvirus a ajuns joi la 8.418 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 351 de cazuri noi. In acelasi timp sunt inregistrate 417 decese. La sectiile de terapie intensiva, in acest moment, sunt internati 248 de pacienti.

- Bilantul total al persoanelor infectate cu noul coroanvirus a ajuns miercuri la 7.216 de cazuri dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 337 de cazuri noi. Bilantul deceselor a ajuns miercuri la 362, in timp ce numarul persoanelor vindecate si externate, la 1.217. La sectiile de terapie…

- Bilantul total al persoanelor infectate cu noul coroanvirus a ajuns marti la 6.879 de cazuri dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 246 de cazuri noi. Bilantul deceselor a ajuns la 332, iar numarul persoanelor vindecate si externate a ajuns la 1.051. La sectiile de terapie intensiva sunt…

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate...

- Duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19...

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate...