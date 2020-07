Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Cifrele actualizate indica o noua creștere semnificativa a numarului cazurilor noi confirmate in Romania. Astfel, marți s-a aflat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 637 noi cazuri de imbolnavire, in condițiile in care luni fusesera raportate 413 cazuri. Pana la aceasta data, la nivel…

- Alte 698 de noi cazuri de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 32.079, potrivit datelor comunicate sambata de Grupul de Comunicare Strategica. Este cel mai mare numar de cazuri noi inregistrate zilnic de la inceputul epidemiei.…

- Pana astazi, 7 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre care 20.534 de pacienți vindecați și 1.393 de pacienți asimptomatici, externați…

- Pana astazi, 7 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre care 20.534 de pacienți vindecați și 1.393 de pacienți asimptomatici, externați…

- 345 de noi imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore s-au inregistrat in Romania ieri, 17 iunie, ceea ce reprezinta cel mai mare numar de cazuri din ultimele șase saptamani.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al numarului total de cazuri de COVID-19, numarul de…

- Alte 222 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 21.404 imbolnaviri, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.445 au fost declarate vindecate si externate.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cate teste de coronavirus au fost facute in Romania in ultimele 24 de ore. Pana vineri, la nivel național, au fost prelucrate 352.647 de teste, iar sambata numarul a urcat la Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 361.566 de teste. Adica,…