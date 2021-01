Coronavirus: 3.000 de cazuri noi și 116 decese în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore s-au infectat 3.000 de persoane cu coronavirus și au murit 116 de decese. Pana astazi, 20 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 700.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 635.871 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba13313501,722.Arad15173541,433.Argeș19848441,154.Bacau18029731,625.Bihor19400821,896.Bistrița-Nasaud7977341,237.Botoșani9278781,548.Brașov275571502,519.Braila9089291,7410.Buzau8783160,6811.Caraș-Severin7307351,9512.Calarași6904261,2213.Cluj338881863,4914.Constanța290181212,4315.Covasna5408250,9116.Dambovița16021441,317.Dolj16767481,5918.Galați18066671,9619.Giurgiu7060741,320.Gorj5495280,921.Harghita5650320,6922.Hunedoara12877631,4723.Ialomița7406211,1924.Iași301741251,2125.Ilfov273311203,4826.Maramureș12460642,6127.Mehedinți5395130,9528.Mureș16153651,2129.Neamț12092581,4230.Olt10250460,5731.Prahova25423731,1332.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

