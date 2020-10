Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica, 1.438 de noi cazuri de Covid-19 și 31 de noi decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost confirmate 122.673 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus,…

- Cifrele prezentate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica isca ingrijorare, dat fiind faptul ca este vorba despre cel mai mare numar de infectari anunțate in raportarile zilnice, de la inceputul crizei COVID in Romania. Mai exact, GCS precizeaza, in 16 septembrie, ca fața de ultima raportare au…

- Coronavirus in Romania. Alte 1.150 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 95.014, potrivit datelor furnizate duminica de Grupul de Comunicare Strategica . Cele mai multe noi imbolnaviri au fost raportate in București – 201 și Bacau…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, 3 septembrie 2020, 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.275 de pacienți au fost declarați vindecați…

- Cele mai recente cifre facute publice de autoritați starnesc ingrijorare in randul majoritații romanilor, dat fiind faptul ca s-a atins un nou record negativ, la nivel de pierderi de vieți, fiind anunțate 60 de decese ale unor persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica…

- Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategica, 22 iulie, ora 13.00 Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Cifra noilor cazuri COVID-19 a urcat marți iarași aproape de 400, dupa o scadere inregistrata luni. Pana ieri, 7 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.799 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.Grupul de Comunicare Strategica…