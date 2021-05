Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus: 230 cazuri noi de persoane infectate au fost inregistrate, in Romania. 11 noi cazuri de infectare, rraportate la nivelul judetului Constanta.Pana astazi, 24 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.773 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .1.033.984…

- Pana astazi, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.071.899 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.025.145 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 565 cazuri noi…

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.042.521 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 963.840 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.523 cazuri…

- Pana astazi, 8 aprilie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 890.528 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.989 cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 886.752 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 798.985 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.593 de cazuri noi de COVID-19, iar 143 de romani au murit, dupa ce s-au infectat cu SARS-COV-2. Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 886.752 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 798.985…

- 4.383 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19 in Romania. 159 de cazuri noi in judetul Constanta.Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 859.709 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 783.642 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma…

- 101 de cazuri noi de infectari in judetul Constanta.Pana astazi, 5 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 820.931 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .752.234 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima…