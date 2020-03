Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul romanilor infectați cu noul coronavirus a ajuns la 50. Ultimul caz depistat este al unei femei, in varsta de 54 ani din Neamț. Ea este internata la Spitalul Roman avand simptome de tuse, febra si faringita. In data de 1 martie s- a intors din Italia, dintr-o zona neafectata.

- ”Alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, numarul cazurilor la nivel national a ajuns la 44”, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci barbati cu varste de 22, 30, 34, 36 si 57 de ani veniti prin vama din Italia in data de 9 martie. Cei cinci au fost plasati in carantina…

- Numarul de cazuri de coronavirus din lume a ajuns la circa 120.000, fiind consemnate aproape 4.300 de decese, potrivit platformei Arcgis . Aproximativ 66.000 de pacienți bolnavi de Covid 19 s-au vindecat pana acum.Cea mai grava situație pare sa fie la acest moment in Italia, unde bilanțul deceselor…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- 76.288 de infectați cu coronavirus au fost raportați in aceasta dimineața in China, iar bilanțul deceselor a crescut de la 2.274 la 2.345 - un plus de 71 de morți, cifre in scadere fața de zilele anterioare. Vești ingrijoratoare vin insa din Coreea de Sud.Pentru a treia zi consecutiv, Coreea de Sud…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.