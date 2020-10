Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bihor a decis sambata instituirea unor restricții in cinci comune din județ in care rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de COVID a depașit 3 la mia de locuitori.

- Indicele de incidența a cazurilor de COVID-19 la 14 zile a trecut de 3 la mia de locuitori in București (3,02) și s-a apropiat foarte... The post Incidența cazurilor de coronavirus a trecut de pragul de 3 in București. Ce se intampla peste 3 la mie. Doua județe, foarte aproape de aceasta limita appeared…

- Pana astazi, 3 octombrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 134.065 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 107.058 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.064 cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 24 septembrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 118.054 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 94.877 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.639 de cazuri noi de persoane…

- 1.527 de infectari noi au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa 25.254 testari. Numarul cazurilor de COVID-19, confirmate in Romania a ajuns la 110.217, potrivit datelor transmise vineri, 18 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- Pana astazi, 17 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.679 de cazuri noi de persoane infectate cu…

- Municipiul București continua sa conduca autoritar topul imbolnavirilor cu coronavirus pe județe in ultimele 24 de ore. Capitala a inregistrat 180 de cazuri noi, in scadere fața de numarul comunicat ieri (257).In topul cazurilor noi de COVID-19 pe județe, capitala este urmata de Iași (59 cazuri noi),…

- Romania a depașit astazi numarul total de 85.833 de cazuri de Covid-19 de la debutul pandemiei. 1.365 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore, din cele 24.043 de teste efectuate. Capitala ramane in continuare locul cu cele mai multe...