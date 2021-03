Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, pana acum 744.040 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- OFICIAL| 2.676 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 765.970 de imbolnaviri. 81 decese și 943 de persoane internate la ATI Marți, 16 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 16 februarie,…

- OFICIAL| 1.319 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 746.637 de imbolnaviri. 80 decese au fost raportate și 958 de persoane sunt internate la ATI Luni, 8 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana…

- OFICIAL| 2.611 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 743.343 de imbolnaviri. 61 decese au fost raportate și 963 de persoane sunt internate la ATI Sambata, 6 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 2.752 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 735.484 de imbolnaviri. 87 decese au fost raportate și 1.006 persoane sunt internate la ATI Miercuri, 3 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19…

- In Romania, pana acum, au fost raportate 688.270 de cazuri de coronavirus. Vineri, 15 ianuarie, au fost raportate 3.353 de cazuri noi, dupa ce au fost efectuate 31.079 de teste. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va transmite cele mai noi date despre situația COVID-19 in Romania: noile…

- In Romania, de la debutul pandemiei și pana in prezent, au fost inregistrate 681.392 de cazuri de coronavirus. Miercuri, 13 ianuarie, au fost raportate 4.424 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintr-un numar de 33.068 de teste efectuate. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va transmite…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al panidemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 4.322 cazuri noi, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 632.263 de cazuri de persoane infectate cu noul…