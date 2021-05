Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Romania: Alte 455 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, iar bilanțul a ajuns la 1.075.236, potrivit datelor transmise sambata de Grupul de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: 484 de noi cazuri de infectare, 636 persoane internate la ATI si 65 de decese. Pana astazi, 21 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.074.781 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- OFICIAL| 681 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 91 decese și 716 de persoane internate la ATI Marți, 18 mai 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.058.337. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica a adus 682 de cazuri…

- Potrivit datelor oficiale, transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au la nivel național au fost confirmate 174 decese pe fond pe COVID, iar numarul internarilor la ATI a crescut cu 2% fața de ziua precenta.

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 874.985. De asemenea, potrivit ultimului bilanț au fost raportate 89 de decese. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru joi, 4 martie, noile cifre ale bilanțului zilnic. Informațiile emise de autoritațile romane arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.271 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 in Romania și 98 de persoane au decedat.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis oficial pentru miercuri, 3 martie, noile cifre ale bilanțului zilnic. Informațiile emise de autoritațile romane arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.278 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 in Romania. Iata cați oameni s-au stin din viața…