Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 29 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.982 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.829 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1240 persoane diagnosticate…

- Trei noi decese survenite in urma complicațiilor aduse de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19 au fost raportate, sambata dupa-amiaza, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Bilanțul total urca, astfel, la 1.173 de oameni care au murit in Romania din cauza COVID-19. Conform sursei citate,…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.054 au fost declarate vindecate și externate.

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate si externate, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. La ATI, in acest moment, sunt…

- Au fost inregistrate 8.067 de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana vineri, 17 aprilie, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, la ora 13.00. Sunt 360 cazuri noi și 400 decese. In total, 1.508 persoane au fost declarate vindecate și externate. La ATI sunt internați…

- Au fost inregistrate 7.707 de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana joi, 16 aprilie, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, la ora 13.00. Sunt 491 cazuri noi și 387 decese. Pana miercuri, erau 7.216 de cazuri (337 noi) și 1.217 de persoane erau declarate vindecate.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca 10 persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total al epidemiei de coronavirus in Romania a ajuns la 372 de morți. Pana astazi, in țara noastra au fost confirmate 7.216 cazuri de infectare cu SARS-CoV2. Iata…

- Au fost inregistrate 5.467 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, vineri, 10 aprilie, ora 13.00. In ultimele 24 de ore, au fost 256 cazuri noi. In total, pana acum, au fost 257 decese. In actualizare Citește și LISTA…