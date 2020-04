Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua zile de declin, Statele Unite au inregistrat marti un bilant record de 2.228 de decese ca urmarea imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic de morti la nivel mondial, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza miercuri AFP, conform agerpres.ro.…

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP. Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata si 2.108…

Numarul persoanelor care au decedat in ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 1939 de persoane, potrivit datelor furnizate marti seara de Universitatea Johns Hopkins, transmite miercuri AFP.

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP.Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.Statele…

- Un septuagenar a murit sambata, in regiunea orasului Seattle (Statele Unite), dupa ce a contractat noul coronavirus, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Este al doilea deces provocat de Covid-19 in Statele Unite. Primul caz a fost confirmat la New York.