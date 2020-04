Stiri pe aceeasi tema

- Numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus a ajuns la 7.216 in Romania. Au fost raportate 337 cazuri noi, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, miercuri, 15 aprilie, la ora 13.00. Au fost inregistrate 362 decese, iar peste 1000 de persoane au fost declarate vindecate. Comparativ,…

- Au fost inregistrate 6.300 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, duminica, 12 aprilie, la ora 13:00. In ultimele 24 de ore, au fost 310 cazuri noi. In total, pana acum, au fost 306 de decese. De asemenea, in acest moment,…

- Un numar de 265 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, numarul total al imbolnavirilor ridicandu-se la 5.467, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

- Au fost inregistrate 52 de decese din cauza noului coronavirus in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, alte doua decese au fost raportate in județele Sibiu și Ialomița. Deces 51: Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; in aceeași zi s-au recoltat…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța…

- Un numar de 308 de persoane au fost confirmate pana in prezent cu noul tip de coronavirus, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 31 au fost declarate vindecate si externate - 22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si una la Iasi....

- UPDATE 19:40 Al treisprezecelea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat astazi, pacientul fiind un barbat de 72 de ani din judetul Galati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. ‘Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galati care a venit din Lombardia in data de 29 februarie. In…