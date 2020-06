Coronavirus, 21 iunie. Numărul cazurilor noi continuă să fie îngrijorător Bilanțul noilor cazuri confirmate cu COVID-19 se menține ingrijorator, in ideea ca cifrele nu scad sub pragul de 300. Din datele comunicate oficial sambata, in cadrul raportarii zilnice de la ora 13, aflam ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 315 noi cazuri de imbolnavire la nivel național. Ceea ce face ca, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

