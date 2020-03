Stiri pe aceeasi tema

- Printre masurile adoptate de Executiv se numara și interzicerea disponibilizarilor in companiile afectate. Prin urmare, printre principalele masuri se afla plata sumei de 800 de euro, in luna aprilie, pentru aproximatic jumatate de milion de angajați care nu pot merge la munca deoarece angajatorii…

- Comitetul International Olimpic (CIO) pune in pericol sanatatea sportivilor de elita spunandu-le sa-si continue antrenamentele pentru JO de la Tokyo, in conditiile in care pandemia de coronavirus face ravagii in intreaga lume, acuza campioana olimpica en titre la saritura cu prajina, Katerina Stefanidi.…

- Vangelis Marinakis, om de afaceri si presedinte al clubului elen de fotbal Olympiakos Pireu, a anuntat pe contul sau de Facebook ca este infectat cu virusul Covid-19, potrivit greekcitytimes.com . ″Noul virus m-a vizitat si m-a obligat sa fac acest acest fapt public. Ma simt bine pentru ca am luat masurile…

- Boala respiratorie acuta, infectia cu noul coronavirus poate provoca simptome asemanatoare gripei, dar si pneumonie.Persoanele care au cel mai mare risc de a face complicatii sunt varstnicii si persoanele cu afectiuni cronice.

- Papa Francisc a fost nevoit sa anuleaze un eveniment de la Vatican la o zi dupa ce și-a aratat solidaritate fața de persoanele afectate de coronavirus și a strans mana mai multor enoriași, care au venit la intalnirea saptamanala.

- "Nu este nevoie sa ne schimbam stilul de viata. Daca persoanele intra in carantina, primesc sprijinul necesar de la autoritati. Persoanele care se afla in carantina primesc hrana", a declarat Nelu Tataru."In acest moment, avem 99 de oameni in carantina si 7174 de persoane in izolare voluntara la domiciliu.…

- Precizarile vin din partea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in contextul epidemiologic datorat noului coronavirus. Persoanele nevoite sa intre in carantina din cauza suspiciunilor legate de infecția cu noul coronavirus nu trebuie sa iși faca griji ca vor avea probleme la locul de munca…

- "Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…