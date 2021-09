Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.313 de cazuri Covid-19, in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a raportat 31 de decese, dintre care trei din Timiș. Sunt 79 de cazuri noi in județ. Printre persoanele infectate se afla și trei cadre medicale.

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 595 de cazuri Covid-19, in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a raportat 14 decese, dintre care trei din Timiș. Sunt 14 cazuri noi in Timiș. Printre persoanele infectate se afla și un cadru medical.

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 208 noi infectari cu coronavirus și 3 decese.Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.919 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.048.548 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la…

- In Romania s-au inregistrat 288 de cazuri noi de coronavirus din peste 30.000 de teste și 8 decese, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 7 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.711 cazuri de...

- In Romania s-au inregistrat 244 de cazuri noi de coronavirus din peste 20.000 de teste și 2 decese, in ultimele 24 de ore. Un laborator din Timiș a transmis joi pentru prima data catre DSP cifra testelor efectuate de la inceputul pandemiei. Pana astazi, 5 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- In Romania s-au diagnosticat 79 de cazuri noi de COVID-19 și s-au produs 3 decese in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate și șase decese anterioare acestei perioade. Pana miercuri au fost...

- 36 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore. 19 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), 18 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Nu sunt…

- 30 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore. 70 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), 67 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Nu avem…