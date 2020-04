Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat in Statele Unite de cercetatorii de la Universitatea Harvard, persoanele care traiesc in zone poluate au un risc mai mare de deces daca se imbolnavesc de COVID-19 decat cei care traiesc in zone cu aer curat, potrivit europafm.ro. Oamenii de știința de la Harvard au adunat…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a atins luni pragul de 10.000 in Statele Unite ale Americii, potrivit unui bilant Reuters. Statele Unite se afla pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul deceselor provocate de COVID-19, dupa Italia cu 16.523 de decese si Spania cu 13.169 de decese.…

- Noul coronavirus face ravagii și-n Statele Unite. A treia zi din aprilie a fost incheiata de americani cu cel mai infricoșator bilanț: 1.321 de persoane au pierdut lupta cu noul coronavirus. Aceasta este a doua zi cand se depașește bariera miei, ajungandu-se la peste 7.400 de decese! Și noile cazuri…

- Pandemia de coronavirus a dus in Statele Unite la un numar record de 6,6 milioane de cereri pentru indemnizatii de somaj in numai o saptamana si a ucis aproape 1.000 de americani intr-o singura zi, arata cele mai recente date, potrivit Reuters preluat de news.roVezi ș: Razboiul maștilor -…

- Numarul total al cazurilor confirmate cu coronavirus a ajuns astazi la 115.242 de la 110.574, cate au fost raportate miercuri.Italia se afla in continuare pe locul al doilea in topul celor mai afectate țari de pandemia de coronavirus, dupa Statele Unite, depașind Iranul, China și Coreea de Sud.

- In acest moment, la nivel global, sunt peste 900.000 de oameni infectati cu coronavirus si peste 45.000 de morti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, s-a aratat ingrijorat si a spus ca cifrele vor creste dramatic in scurt timp."In ultimele cinci saptamani…

- Italia este cea mai afectata țara din Europa de pandemia de coronavirus și a doua la nivel mondial, dupa Statele Unite ale Americii. De la o zi la alta autoritațile de la Roma raporteaza sute de noi decese și mii de noi cazuri de contaminare.

- Numarul victimelor epidemiei de pneumonie virala din China a crescut la 80 iar 2.744 de cazuri au fost confirmate in tara, in timp ce Franta si Statele Unite se pregatesc de evacuarea cetatenilor lor din zona de carantina, informeaza AFP.