Stiri pe aceeasi tema

- 190 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total urca la 8.936 La ATI, in acest moment, sunt internați 261 de pacienți. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate.

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns luni la 1.952, cu 192 de cazuri noi, potrivit informațiilor transmise la ora 13.00 de Grupul de comunicare strategica. Romania se afla astfel la o distanța de 48 de cazuri pana la intrarea in scenariul al patrulea al epidemiei. De la apariția…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Romania a ajuns luni la 576 de cazuri dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 143 cazuri. La ATI, in acest moment, sunt internati 15 pacienti, dintre care 7 in stare grava. Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73…

- Totalul cazurilor confirmate de coronavirus in Romania a ajuns marti la 184, dupa ce autoritatile au anuntat 16 noi cazuri. Noile cazuri au fost inregistrate astfel: 7 in Iasi, 2 in Suceava, 2 in Neamt si cate unul in Ialomita, Mures, Botosani, Bistrita Nasaud si Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv…

- Numarul persoanelor care au fost confirmate cu infecție cu coronavirus a ajuns la 168, anunța, luni, Grupul de Comunicate Strategica. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19, respectiv 10, sunt fie...

- Inca cinci persoane au fost confirmate cu coronavirus, vineri dimineața, in București. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate…

- Ziarul Unirea Alte doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 49 la nivel național ALERTA in Romania: Alte doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 49 la nivel național Alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate…