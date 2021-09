Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 4.004 cazuri de coronavirus. In Timiș sunt 233 dintre acestea. Sunt raportate și 83 de decese la nivel național, doua fiind anterioare intervalului de referința. Numarul pacienților internați la ATI ajunge la 696, iar noua sunt minori.

- In ultimele 24 de ore, au fost identificate 152 de persoane care s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a raportat cinci decese, toate anterioare intervalului de referința. In Timiș sunt opt cazuri noi. Rata de infectare este tot in creștere in Timișoara și in…

- In ultimele 24 de ore, au fost identificate 156 de persoane care s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a raportat trei decese. In Timiș sunt noua cazuri noi. Rata de infectare a crescut in Timișoara și județ.

- 159 de persoane s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania. Sunt 47 de pacienți internați la ATI. In ultimele 24 de ore, a fost raportat un singur deces de catre Institutul Național de Sanatate Publica. In Timiș sunt 16 cazuri noi. Rata a scazut puțin in Timișoara și județ.

- 78 de persoane s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt și patru decese raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica. In Timiș nu sunt cazuri noi, iar rata ramane neschimbata.

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 46 de cazuri Covid-19 in Romania. Un deces a fost raportat de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) și nu sunt decese anterioare. In Timiș avem doua noi infectari, dar niciun deces. Rata ramane constanta.

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 44 de cazuri Covid-19 in Romania. Un deces a fost raportat de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) și nu sunt decese anterioare. In Timiș avem patru noi infectari, dar niciun deces. Rata scade puțin la Timișoara.

- 66 de persoane s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt și 161 de decese raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica, 150 fiind mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. In Timiș sunt raportate trei decese și doua cazuri noi.…