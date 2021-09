Coronavirus: 1.849 de cazuri noi și 46 de decese Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 1.849 de cazuri noi de Covid și 46 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Potrivit GCS, pana luni, in Romania au fost confirmate 1.122.653 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.065.989 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.849 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

