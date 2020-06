Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat inca trei decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Astfel, pana sambata seara, in Romania bilantul total al victimelor a ajuns la 1.176 de persoane, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Deces 1.174 Femeie, 74 ani, județ…

- Autoritațile au anunțat, marți dimineața, alte noua decese in randul unor persoane confirmate cu noul coronavirus la nivel național. Astfel, bilanțul oficial indica faptul ca sunt 991 de decese in Romania, la pacienți diagnosticați cu COVID-19. Din informarea facuta publica de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Inca noua persoane au decedat marti, in urma infectarii cu coronavirus, raporteaza Grupul de Comunicare Strategica.Deces 983Barbat, 31 ani, judet Neamt.Data confirmare: 25.04.2020.Data deces: 11.05.2020.Comorbiditati: Schizofrenie, Obezitate.Deces 984Femeie, 72 ani, judet Sibiu.Data confirmare: 11.05.2020.Data…

- Autoritațile au anunțat, vineri, noi decese in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus la nivel național, astfel ca bilanțul pierderilor de vieți in randul pacienților infectați cu COVID-19 ajunge la 898. Inca 10 decese au fost anunțate in aceasta dimineața de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Autoritațile au anunțat, luni, alte 13 decese in randul unor pacienți infectați cu noul coronavirus, astfel ca numarul persoanelor confirmate cu COVID-19 la nivel național care ‘i-au pierdut viața a ajuns la 803. Au fost doua informari venite de la Grupul de Comunicare Strategica, in baza datelor de…

- Inca opt decese au fost raportate luni de Grupul de Comunicare Strategica din cauza COVID-19, ridicand astfel numarul total la 176 și la 25 pe cel al zilei. Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…

- Inca doua decese din cauza noului coronavirus au fost confirmate marți seara in Romania, numarul total al persoanelor care au murit pana in prezent ridicandu-se la 82, anunța Grupul de Comunicare Strategica. . Este vorba despre un barbat de 70 de ani din județul Sibiu și un barbat de 70 de ani din județul…

- Inca unul dintre pacienții infectați cu Covid-19 și internați in stare grava s-a stins din viața. Decesul, al 12-lea la nivel național, a fost anunțat de Grupul de Comunicare Strategica in noaptea de marți spre miercuri.