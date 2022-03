Coronavirus, 174 cazuri noi inregistrate la Constanta Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.837 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 765 mai putin decat in ziua anterioara.Dintre acestea, 626 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.Totodata, au fost raportate si 82 de decese, printre care unul la categoria de de varsta 30 39 de ani. De asemenea, 68 dintre persoanele decedate nu avea ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

