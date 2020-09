Cifrele prezentate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica isca ingrijorare, dat fiind faptul ca este vorba despre cel mai mare numar de infectari anunțate in raportarile zilnice, de la inceputul crizei COVID in Romania. Mai exact, GCS precizeaza, in 16 septembrie, ca fața de ultima raportare au fost inregistrate 1.713 cazuri noi de persoane infectate […]