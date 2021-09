Coronavirus: 1.500 de ONG-uri solicită amânarea COP26 de la Glasgow Din cauza ratelor mici de vaccinare anti-COVID-19 din tarile sarace, 1.500 de ONG-uri au solicitat, marti, amanarea urmatoarei editii a Conferintei ONU pentru clima (COP26), considerand ca este "imposibila" organizarea unei reuniuni "juste si cuprinzatoare" la Glasgow, in luna noiembrie, informeaza AFP.



"Cu doar doua luni inaintea evenimentului, este evident ca o conferinta mondiala pentru clima care sa fie sigura, cuprinzatoare si justa va fi imposibil de organizat, dat fiind esecul inregistrat in privinta sustinerii accesului la vaccinuri pentru mii de persoane din tarile sarace,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

