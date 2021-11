Stiri pe aceeasi tema

- In Romania sunt 8.268 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt 400 de cazuri in Timiș. La nivel național au fost raportate 483 de decese, dintre care 20 anterioare intervalului de referința. Sunt noua morți din Timiș.

- In Romania sunt 7.424 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt peste 200 de cazuri in Timiș. La nivel național au fost raportate 427 de decese, dintre care 33 anterioare intervalului de referința. 386 de pacienți nu erau vaccinați. Sunt 11 morți din Timiș.

- In Romania sunt 10.141 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt peste 560 de cazuri in Timiș. La nivel național au fost raportate 261 de decese, printre care și al unei tinere de 19 ani nevaccinate, cu boli asociate.

- In Romania sunt 11.546 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt peste 400 de cazuri in Timiș. La nivel național au fost raportate 299 de decese, unul fiind anterior intervalului de referința. 271 de pacienți nu erau vaccinați.

- In Romania sunt 15.239 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt peste 500 de cazuri in Timiș. La nivel național au fost raportate 352 de decese, doua fiind anterioare intervalului de referința. Printre decese se numara și o fetița de șase ani din județul Argeș, care…

- In Romania sunt 15.828 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt peste 600 de cazuri in Timiș. La nivel național au fost raportate 365 de decese, doua fiind anterioare intervalului de referința. 325 de pacienți nu erau vaccinați. Sunt cinci morți din județ.

- In Romania sunt 15.733 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 390 de decese, opt fiind anterioare intervalului de referința. Sunt peste 500 de cazuri in Timiș și 18 morți.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.743 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , dintre care 260 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 490 de cazuri noi la Constanta Autoritatile…