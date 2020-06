Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, din 584 de noi cazuri depistate miercuri, majoritatea au fost in Lombardia, cu 384 de noi noi cazuri active, 65% dintre noile contaminari de miercuri, anunța news.ro.Numarul total al persoanelor care au contractat virusul de la inceputul epidemiei este de 231.139. Citește…

- Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 in Spania a scazut luni la 123, cel mai mic din ultimele sapte saptamani, in contextul in care tara intra luni intr-o noua faza de relaxare a izolarii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Autoritatile franceze au anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 70 de decese cauzate de coronavirus, totalul victimelor Covid-19 in Franta ajungand la 26.380, anunța news.ro.La terapie intensiva sunt 2.776 de oameni, cu 36 mai putini decat sambata. In total, se afla in spitale 22.569…

- Autoritatile romane anunta ca noi decese ale unor pacienti infectati cu coronavirus. Deces 914 Femeie, 81 ani, județ Galați. Data confirmarii: 23.04.2020. Data deces: 07.05.2020. Comorbiditați: boala renala std III, demența. Deces 915 Barbat, 74 ani, județ Galați. Data confirmarii: 06.05.2020. Data…

- Romania ajunge la 923 de decese provocate de coronavirus. Azi au fost confirmate 35 de decese, in urma schimbarii sistemului de raportare. Autoritațile anunța un numar mare de decese, dupa schimbarea sistemului de raportare. In lista publicata acum ... The post 35 de decese provocate de coronavirus…

- Autoritațile a anunțat joi dupa amiaza 14 noi decese provocate de noul coronavirus. Acestea se adauga la cele trei raportate in urma cu cateva ore. Astfel, joi, pana la aceasta ora au fost raportate 17 decese, bilanțul total ajungand la 541 de...

- Autoritatile au anuntat, miercuri seara, sase noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 92. Este vorba de trei barbati, unul din judetul Bistrita-Nasaud, unul din judetul Suceava si unul din Capitala, si trei femei, doua paciente internate in Bucuresti…

- "In Rusia au fost inregistrate 1.600 de decese provocate de noul coronavirus, confirmate de analize", susține Valeri Solovei, cunoscut politolog rus, doctor in științe istorice, care a fost forțat sa demisioneze din motive politice de la conducerea Departamentului de relații publice al MGIMO ( Institutul…