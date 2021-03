Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 874.985. De asemenea, potrivit ultimului bilanț au fost raportate 89 de decese. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Alte 776 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe 5 februarie in Republica Moldova, in scadere fața de 4 februarie, cand au fost anunțate 982 de cazuri. Cazurile noi din ultimele 24 de ore au fost depistate dupa efectuarea a 3104 teste - 2782…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 172 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.754 teste efectuate (din care 309 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 113, Lugoj – 5, Buziaș – 2, Deta – 1, Recaș –…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 126 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 475 teste efectuate (intre care 124 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 65, Lugoj – 2, Buziaș – 1, Gataia – 1, Jimbolia…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor…

- Peste 24.000 de prahoveni au fost confirmați cu coronavirus, de la inceputul pandemiei, iar 734 dintre aceștia au decedat, conform celui mai nou bilanț la nivel de județ prezentat de Prefectura Prahova.

- Pana in prezent, in Prahova, au fost confirmate 23.258 de coronavirus, din care 101 depistate in ultimele 24 de ore. Cele 101 persoane nou raportate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2, in Prahova, fac parte din urmatoarele categorii de varsta: Grupa de varsta (ani) Numar persoane 0 - 18 7 19 – 29 11 30…