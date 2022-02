Stiri pe aceeasi tema

- COVID 5 februarie 2022, in Romania, pe județe: 28.921 de cazuri de coronavirus și 101 decese, in ultimele 24 de ore COVID 5 februarie 2022, in Romania, pe județe: 28.921 de cazuri de coronavirus și 101 decese, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 februarie 2022,…

- Au fost raportate 120 decese, dintre care 13 decese anterioare The post Bilanț coronavirus 2 februarie: 35.802 cazuri noi și 120 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 2 februarie: 35.802 cazuri noi și 120 decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 19 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 16.610 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.De asemenea, au fost raportate 58 decese, dintre care 2 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, la data de 7 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.922 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.De asemenea, au fost raportate 31 decese.Nu sunt raportate decese anterioare.Informatiile vor fi detaliate in buletinul…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.792.433.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis bilanțul de Covid-19 al zilei de 6 decembrie. Conform datelor raportate, numarul de noi cazuri de Covid-19 inregistreaza o scadere considerabila fața de zilele precedente. In ultimele 24 de ore, astazi 6 decembrie, au fost inregistrate 803 de cazuri noi de…

- Pana astazi, 29 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.778.045 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.292 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.683.204 pacienți au fost declarați…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis bilanțul de Covid-19 al zilei de 25 noiembrie. Conform datelor raportate, numarul de noi cazuri de Covid-19 inregistreaza o ușoara scadere. In ultimele 24 de ore, astazi 25 noiembrie, au fost inregistrate 2.104 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.…