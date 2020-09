In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.136 cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al imbolnavirilor pe teritoriul Romaniei a ajuns la 97.033, dintre care 40.838 pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor de coronavirus per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Bucureștiul, cel mai afectat oraș din Romania de pandemia de coronavirus Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba1224142.Arad2064303.Argeș5182264.Bacau3250145.Bihor2718356.Bistrița-Nasaud1252137.Botoșani138678.Brașov4900449.Braila19031510.Buzau24722311.Caraș-Severin8523012.Calarași615713.Cluj22882914.Constanța19012215.Covasna8822216.Dambovița33252317.Dolj19851818.Galați34961419.Giurgiu804520.Gorj16661221.Harghita788822.Hunedoara18202423.Ialomița10402024.Iași34654425.Ilfov24256326.Maramureș13652527.Mehedinți1217728.Mureș1514729.Neamț24013630.Olt14231131.Prahova46413732.Satu…