Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 10.06.2020: cazuri confirmate – 237; cazuri vindecate și externate – 136; in carantina instituționalizata – 16persoane; in autoizolare la domiciliu – 663 de persoane. Starea acestora de sanatate este monitorizata zilnic de catre medicii de familie sau de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica. In ultimele 24 de ore, 43 de persoane au primit aprobarea de a parasi regimul de autoizolare și 0 persoane pe cel de carantinare. Pana in prezent, au fost testate…