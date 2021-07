Stiri pe aceeasi tema

- 54 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore. 29 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP); 28 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Nu avem…

- 30 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore. 70 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), 67 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Nu avem…

- 28 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania. 45 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). 44 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Nu sunt cazuri noi in Timiș și…

- 46 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania. 76 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). 71 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, trei sunt…

- 66 de persoane s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt și 161 de decese raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica, 150 fiind mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. In Timiș sunt raportate trei decese și doua cazuri noi.…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 202 de cazuri Covid-19, in Romania. 277 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 256 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, patru…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 89 de cazuri Covid-19, in Romania. 63 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 47 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, trei…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 121 de cazuri Covid-19, in Romania. 90 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 82 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, 10 sunt…