Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase state europene au adoptat o varietate de masuri privind amanarea platii ratelor de credit, sustin reprezentantii unei case de avocatura specializate in dreptul european al afacerilor.

- Guvernul de la Berlin a anuntat luni ca va suporta cheltuielile pentru tratamentul pacientilor europeni cu coronavirus internati in spitalele din Germania, transmite AFP citata de Agerpres. Totalul costurilor respective este estimat la aproape 20 de milioane de euro, a precizat ministrul german al sanatatii,…

- Compania TAROM anunța suspendarea curselor aeriene catre Austria, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franța și Germania pana spre sfarșitul lunii aprilie, din cauza pandemiei cu coronavirus. "In...

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat astazi ca isi suspenda rutele catre alte trei state europene, din cauza restrictiilor impuse sambata de autoritatile de la Bucuresti.

- Italia continua sa duca greul pandemiei de coronavirus, cu un total de aproape 12500 de morți. Asta dupa in ultimele 24 de ore s-au inregistrat inca 837 de decese. Și in alte state europene crește numarul de cazuri și se inaspresc masurile preventive.

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 507 mii persoane populatia tanara de 0-14 ani (3,752 milioane fata de 3,245 milioane persoane), arata Institutul Național de Statistica. Datele sunt importante avand in vedere faptul ca specialiștii…

- Bursele europene și asiatice au scazut miercuri, dupa ce masurile guvernamentale de protecție impotriva impactului coronavirusului nu au reușit sa ofere siguranța investitorilor, scrie Financial Times. Indicele FTSE 100 de la Londra a scazut cu 3,4% in deschidere, in vreme ce indicele Dax al bursei…

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei…