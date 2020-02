Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al comisiei juridice și pentru probleme legale din parlamentul iranian a avertizat ca a fost stabilita o pedeapsa de 3 ani pentru cei care raspândesc știri false sau zvonuri despre epidemia coronavirus din țara, relateaza Tehran Times.„Masura a fost luata…

- O femeie de 40 de ani din Osaka, care lucreaza ca ghid turistic, e primul caz de reinfectare cu coronavirus inregistrat in lume, scrie The Guardian.Cand te recuperezi dupa o infecție, sistemulimunitar pastreaza informații despre virusul cu care s-a luptat, ca sa-l poatacontracara, daca mai apare. Nu…

- Medicul Razvan Constantinescu, de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, șef de lucrari la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa”, a comentat isteria creata in ultimele zile de coronavirus, explicand cine sunt cei mai expuși imbolnavirii cu Covid-19. Mai mult, pentru a spulbera…

- Fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi, Vasile Astarastoae, incearca sa linisteasca populatia speriata de coronavirus. El considera ca s-a creat o isterie nejustificata si ca oamenii nu sunt corect informati in legatura cu aceasta problema. Astarastoae subliniaza faptul ca mortalitatea…

- Expertii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA au explicat care sunt modalitatile prin care coronavirusul se transmite de la o persoana la alta, noteaza Mediafax. COVID-19 are o perioada de incubatie de aproximativ 14 zile. Daca o persoana este testata prea devreme, virusul…

- Medicii avertizeaza ca nu trebuie sa fim ingrijorati doar de noul coronavirus din China, ci si de gripa sau rujeola, care pot afecta largi categorii de populatie in tara noastra. Foarte multi dintre romani sunt expusi la imbolnaviri cu diferite virusuri raspandite in mod obisnuit in tara noastra,…

- Poluarea in Bucuresti este atat de mare incat ministrul Mediului le recomanda oamenilor sa foloseasca masti de protectie. Declaratia socanta vine in plin scandal legat de valorile uriase de poluare. Cativa senzori de masurare a calitatii aerului ar fi inregistrat depasiri si de 700 la suta.

- Oamenii de stiinta au creat neuroni artificiali care ar putea fi implantati in pacientii care sufera de paralizie sau alte probleme cu sistemul nervos. Potrivit cercetatorilor, neuronii artificiali ar putea fi chiar folositi pentru a conecta minti umane la aparate, relateaza The Guardian. Neuronii bionici…