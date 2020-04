Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din doua spitale din orasul Quetta din sud-vestul Pakistanului au intrat marti in greva, dupa ce politia a intervenit in forta pentru dispersarea unui protest impotriva lipsei de echipamente de protectie pentru combaterea coronavirusului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Luni, sute…

- Se intampla in spitalele din Romania ca medici și asistenți medicali sa fie nevoiți sa lucreze fara echipamente de protecție la cazuri cu inalta suspiciune de Covid-19. Prin absența echipamentelor de protecție nu se pune in pericol numai viața personalului medical, ci il transforma in ucigaș, este…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti, intr-o postare pe Twitter, dificultatile de procurare a materialelor medicale cruciale in contextul epidemiei, notand ca „piata mondiala ... a innebunit“ si ca guvernului federal „nu ii este usor“ sa ajute statele americane sa obtina masti de protectie…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP.Presedintele rus Vladimir Putin "a confirmat…

- Intervenția la posibile cazuri de infectare cu noul COVID-19 se face in costume de zugrav sau de vopsitor auto, la... The post Paramedicii au intervenit in costume de zugrav, in vestul tarii, in lipsa echipamentelor de protecție appeared first on Renasterea banateana .

- Sindicatul Europol reclama lipsa echipamentelor de protectie pentru politistii din Olt care, doar la sesizarea sindicatului, au primit o pereche de manusi pentru fiecare post de politie, o masca textila pentru fiecare politist si jumatate de litru de dezinfectant pentru intreg postul de politie.Citește…

- Medicii de familie sunt nepregatiti din punct de vedere al echipamentului. „N-avem de nici unele, nici macar clor sa spalam pe jos”, spune dr. Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti -Ifov.1.500 de medici de familie din Bucuresti si alti 135 din Ilfov,care sunt in contract…

- Nelu Tataru, secretar de stat in ministerul Sanatații, susține ca se vor face noi achiziții in domeniul sanatații și ca spera ca sa existe „tot necesarul” pana la sfarșitul acestei saptamani, „ca sa avem stocurile rezonabile”. Intrebat daca toate spitalele au stocurile asigurate, in contextul in care…