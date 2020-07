Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia lovește piața imobiliara. Vanzarile de locuinte din SUA s-au prabușit la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate Vanzarile de locuinte din SUA au scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate, intarind asteptarile pentru o contractie puternica a activitatilor…

- Primele informatii oficiale ne arata ca intreaga piata auto din Germania de masini noi a scazut in luna mai cu pana la 50% fata de aceeasi perioada a anului 2019. Se pare ca vom avea aceeasi scadere si in luna iunie 2020, luna care este in general mult mai slaba decat cele…

- Numarul autoturismelor ecologice noi vandute in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.223 de unitati, in scadere cu 0,80% fata de aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES.Conform datelor…

- • In luna mai 2020, inmatricularile de mașini second-hand au crescut cu 60% fața de luna aprilie, dar se afla inca sub nivelul anilor trecuți; • Autovit.ro, cea mai mare platforma online de tranzacții auto din Romania a inregistrat in luna mai o creștere cu 80% a numarului de cumparatori fața…

- In luna mai 2020, au fost produse in Romania un numar de 29.353 autoturisme, in scadere cu 38,72% fata de mai 2019, cind producția fost de 47.898 unitati, anunța ACAROM - asociația constructorilor de automobile din Romania.

- Apar primele statistici oficiale ale INS privind economia Romaniei in pandemie.In primele patru luni ale anului, exporturile au scazut cu 13,3%, iar importurile au scazut cu 7,4%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 6,089 miliarde…

- Inchiderea fabricilor pe fondul pandemiei de coronavirus a produs pierderi pe care producatorii auto incep sa le contabilizeze dupa primul trimestru al anului. In primele trei luni, Volkswagen a avut o scadere de 23% a vanzarilor la nivel de grup, cu aproximativ doua milioane de mașini comercializate.…