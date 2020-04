Stiri pe aceeasi tema

- Un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) a anuntat, vineri, premierul ungar Viktor Orban, pentru cadrele medicale din Ungaria, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth, transmite MTI, preluata de agerpress.ro. Orban a adaugat ca este obligatoriu pentru intregul personal medical sa fie…

- Inca doua decese provocate de noul coronavirus au fost anunțate, joi, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al morților a ajuns la 94. „Deces 93 Femeie, 75 ani, din județul Neamț. In data de 28.03.2020 se interneaza in secția de ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. In data de 28.03.2020…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Romania are 906 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 144 de noi cazuri fața de data de 24 martie. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost cu 186 de persoane. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 3 ani și 79 de ani. Dintre cele 906 persoane The post…

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…