Noua sute cincizeci si patru de noi cazuri de contagiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Rusia, ceea ce ridica numarul total al persoanelor contaminate cu noul coronavirus la 6.343, a anuntat luni Centrul de gestionare a crizelor de la Moscova, care a raportat pana in prezent 47 de decese in tara,