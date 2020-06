Stiri pe aceeasi tema

- Economia SUA a incheiat cea mai lunga perioada de expansiune din istorie in februarie si a intrat in recesiune ca urmare a pandemiei de coronavirus, a anuntat National Bureau of Economic Research, citat de Reuters si preluat de Mediafax.Statele Unite ale Americii au intrat in recesiune dupa 128 de luni…

- Potrivit Bancii Mondiale, vine "cea mai profunda" recesiune de la al doilea razboi mondial, iar numarul de tari care vor ajunge in recesiune in acest an face sa se contureze cea mai grava criza din ultimii 150 de ani, scrie Agerpres, citand AFP și Reuters. Citește și: Zeci de milioane de…

- Marea Britanie și Germania, depașite pentru prima data la investiții straine. Țara care a atras cei mai mulți bani din afara Europei, deși este in recesiune Franta a depasit pentru prima data Marea Britanie si Germania ca principala destinatie pentru investitiile internationale in Europa, arata un studiu…

- “Se cunosc in sfarșit cifrele pe care Comisia le prevede pentru catastrofa economica legata de Covid-19. Economia europeana ar urma sa cunoasca o recesiune de proporții istorice in acest an, avertizeaza din start instituția europeana prin datele date publicitații miercuri. PIB-ul UE, adica producția…

- Pandemia de coronavirus reprezinta un șoc major pentru economii, in UE și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. In ciuda raspunsului politic rapid și amplu, atat la nivelul UE, cat și la nivel național, economia UE va cunoaște anul acesta o recesiune de proporții…

- Economia germana este intr-o recesiune severa si este putin probabil ca redresarea va fi rapida deoarece o parte din masurile de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), ar putea ramane in vigoare pentru o perioada extinsa, a avertizat luni Banca Centrala a Germaniei…

- Produsul Intern Brut al Frantei va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent, afectat de pandemia de Covid-19 care a paralizat o mare parte a economiei si a aruncat a doua economie a zonei euro in recesiune, conform unei estimari publicate…

- Noul virus si COVID-19, boala pe care o provoaca, s-au raspandit in toata lumea, afectand economia globala prin masurile de carantina si oprirea activitatilor companiilor. Aceste masuri au provocat panica pe piata financiara, punand capat celei mai lungi piete bull din istorie si provocand cele mai…