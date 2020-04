Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni de afaceri din Romania se revolta din cauza masurilor luate in timpul epidemiei de coronavirus. Aceștia au transmis președintelui, Parlamentului, Guvernului și partidelor parlamentare un apel pentru salvarea economiei. Ei susțin ca e nevoie de 15% din PIB, pentru redresarea economiei,…

- Industria farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2020, in contextul cererii crescute de medicamente și echipamente sanitare, generate de pandemia de Coronavirus. Astfel, potrivit estimarilor analiștilor KeysFin, ritmul de creștere se va dubla in acest an, iar cifra de afaceri generata…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgența, in contextul raspandirii virusului SARS Cov-2, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naționale destinate inființarii…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…

- In conditiile in care coronavirusul produce pagube majore pentru economia globala, Romania trebuie sa urmeze exemplul SUA si sa se organizeze pentru combaterea acestui impact negativ, afirma Ilan Lauder, copresedinte al Platformei Social-Liberale, fost ministru pentru Mediul de Afaceri."Coronavirus…

- Economia indiana va fi prezentata mediului de business timisorean in cadrul unui eveniment care va avea loc la Timisoara, la Centrul Regional de Afaceri. Actiunea a fost pusa la punct de Consulatul Onorific al Indiei la Timisoara. Sunt invitate firmele timișene, acestea vor participa la un eveniment…

- Ministrul demis al Economiei lanseaza acuzații la adresa PSD. OUG 114/2018 a bulversat complet economia si sectorul energetic, Romania devenind mportator net de energie electrica in 2019, a declarat luni, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la ZF Power Summit 2020,…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generala Turism a incheiat inca un eveniment important pentru promovarea Romaniei ca destinație turistica! Țara noastra a fost reprezentata in perioada 11-12 februarie 2020 la IMTM Tel Aviv, cel mai mare targ de turism din Mediterana de…