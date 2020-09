Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul FCSB, Anton Petrea, a declarat ca nu are emotii inaintea debutului sau ca antrenor principal in cupele europene, in partida cu FC Shirak din Armenia, relateaza News.ro."Suntem constienti de importanta acestei partide si in acelasi timp si de dificlutatea ei si spun asta pentru…

- Antrenorul echipei de fotbal Corona Brasov, Calin Moldovan, are incredere ca fotbalistii pe care ii antreneaza vor trata cu maxima seriozitate ultimul meci de la barajul de promovare, pe care brasovenii il vor juca miercuri, de la ora 17.30, la Ungheni, in compania celor de la CS Ocna Mures. „Toti baietii…

- Tehnicianul dinamovist Gheorghe Multescu a declarat, dupa meciul cu FC Voluntari, castigat cu scorul de 2-1, ca este foarte ingrijorat de faptul ca echipa sa trebuie sa joace din doua in doua zile si a facut un apel catre cei care au competenta sa faca ceva.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Tehnicianul este cel mai nou nume care se adauga pe lista persoanelor din cadrul clubului CFR infectate cu COVID-19. Se extinde focarul de COVID-19 de la CFR Cluj! Fotbalistul Adrian Paun a dat startul infectarilor in…

- Dupa o pauza fortata de aproape cinci luni, fotbalistii Coronei reiau in acest week-end, meciurile oficiale. Echipa brasoveana va juca meciurile decisive pentru desemnarea echipei participante la castigarea locului 1 in clasamentul ligii a patra, care aduce de la sine si prezenta la miniturneul pentru…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefatat partida cu Gaz Metan Medias. Tehnicianul italian sustine ca elevii sai stau foarte bine cu moralul dupa succesul cu CFR Cluj si ca sunt foarte concentrati asupra partidei cu ardelenii lui Dusan Uhrin. Bergodi considera ca jocul…

- Antrenorul formației FC Botoșani , Marius Croitoru, s-a impacat greu cu infrangerea suferita in Banie, 1-2 cu Universitatea Craiova. Tehnicianul a pus eșecul pe seama faptului ca echipa sa nu s-a antrenat, minimalizand eforturile alb-albaștrilor. „Am avut o prospețime poate și din cauza faptului ca…

- Dupa doua luni si jumatate de pauza fortata din cauza pandemiei, si fotbalistii echipei de seniori de la Corona Brasov, alaturi de toti sportivii clubului brasovean, au reluat antrenamentele la Baza Sportiva Metrom. Antrenorul principal al echipei, Calin Moldovan, a declarant ca atat el cat si jucatorii…