Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca parte a eforturilor sale de a combate și a impiedica raspandirea continua a coronavirusului in Europa, a anunțat președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, citata de digi24.ro. „Cu cat calatorii sunt mai…

- Comisia a introdus o cerința ca exporturile de echipamente individuale de protecție in afara Europei sa aiba loc numai daca sunt autorizate de statele membre, pentru a proteja disponibilitatea stocurilor unor astfel de echipamente pe piața unica a UE, anunța MEDIAFAX.Masura a fost adoptata…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta investitii considerabile de 25 de miliarde de euro pentru combaterea coronavirusului si precizeaza ca vor fi folosite toate instrumentele pe care Comisia le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest…

- Comisia Europeana si-a prezentat joi strategia privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in Europa pe perioada 2020-2025, care prezinta actiuni-cheie pentru urmatorii cinci ani si angajamentul executivului comunitar de a integra perspectiva egalitatii in toate domeniile de…

- Riscul sanitar legat de epidemia coronavirusului in Uniunea Europeana a crescut de la ”moderat” la ”ridicat”, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, inaintea unor reuniuni, saptamana aceasta, ale ministrilor din statele memebre UE, relateaza Reuters, citata de news.ro.Propagarea…

- Delegatia Romaniei condusa de Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a participat astazi, in Parlamentul European, la evenimentul de lansare a consultarii publice asupra Planului European de lupta impotriva cancerului EBCP ndash; Accesul la ingrijiri oncologice in Europa, organizat…

- Comisia Europeana vrea sa intensifice lupta impotriva cancerului, in contextul in care unul din patru decese in UE este cauzat de aceasta boala, conform unei statistici facute publice marti cu ocazia Zilei Mondiale de lupta impotriva cancerului, relateaza DPA. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla la Viena in incercarea de a obtine sprijinul Austriei pentru reformarea legislatia Uniunii Europene privind azilul, in contextul in care continua neintelegerile din blocul comunitar in legatura cu gestionarea sosirii de migranti in special…