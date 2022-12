Stiri pe aceeasi tema

- Mutarea coroanei a fost tinuta secreta pana la livrarea ei in siguranta. Locul sau actual actual nu a fost divulgat, scrie news.ro.Intr-o declaratie de sambata, Palatul Buckingham a spus: „Coroana Sf. Edward, piesa centrala istorica a Bijuteriilor Coroanei, a fost scoasa din Turnul Londrei pentru a…

- O fotografie oficiala a fost lansata pentru a marca cea de-a 74-a aniversare a regelui. Imaginea il arata pe Charles al III-lea in rolul sau de „ranger” al Windsor Great Park, relateaza CNN . Regele Charles al III-lea sta sprijinit de un stejar batran, cu un soare cald stralucind in fundal, in timp…

- Guvernul britanic a anuntat, duminica, ca in Marea Britanie va fi sarbatoare nationala pentru incoronarea Regelui Charles III in mai, la opt luni dupa moartea reginei Elizabeth II, scrie AFP. Sarbatoarea va fi luni, 8 mai, la doua zile dupa ceremonia de la Westminster Abbey, a spus Downing Street intr-un…

- Guvernul britanic a anuntat zi de sarbatoare nationala pentru incoronarea regelui Charles al III-lea. Incoronarea va avea loc pe 8 mai, intr-o zi de luni, la opt luni dupa decesul reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. Ceremonia va avea loc la Westminster Abbey, a indicat Downing Street intr-un comunicat.…

- Casa Regala a Marii Britanii a anunțat ca Regele Charles lll va fi incoronat pe data de 6 mai 2023 alaturi de soția lui, Camilla. Ceremonia va avea loc la Westminster Abbey. Regina Elisabeta a ll-a s-a stins din viața pe data de 8 septembrie, astfel ca urcarea pe tron ii revine fiului ei.

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat pe 6 mai 2023 la Westminster Abbey din Londra, alaturi de soția sa, regina consoarta Camilla, in cadrul unei ceremonii “orientate spre viitor”, a anunțat marți Palatul Buckingham.Ceremonia va avea loc la opt luni de la moartea reginei Elisabeta a II-a, care…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, 73 de ani, va fi incoronat oficial pe 3 iunie, potrivit postului Bloomberg, preluat de agenția News.ro . Palatul Buckingham nu a dorit sa comenteze informatiile. Incoronarea va avea loc in cadrul unei ceremonii la Westminster Abbey. Ceremonia ar fi mai restransa…

- Regele Charles al III-lea, seful de stat al Regatului Unit, care i-a succedat Elisabetei a II-a dupa decesul acesteia, planuieste ceremonie de incoronare mai modesta decat cea a mamei sale in 1953, relateaza miercuri ziarul 'The Mirror', preluat de EFE. Dupa cum a aflat publicatia britanica din surse…