- Perioada postului de Paște pare uneori interminabila, iar cei care il țin sunt uneori in pana de idei. De aceea, le venim in ajutor cu o rețeta simpla de pate de soia facut in casa, care o sa va scoata din monotonia preparatelor clasice.

- Este perioada postului, așa ca iți venim in ajutor cu o rețeta extrem de rapida. Nu trebuie sa petreci in bucatarie decat aproximativ 30 de minute pentru a-ți surprinde familia cu o tocana de ardei tradiționala ungureasca. Iata cum suna rețeta de la bunica!

- Este sfarșit de saptamana, iar weekend-ul se apropie cu pași repezi. Daca nu știi ce preparat sa faci in weekend, noi iți prezentam rețeta de hummus cu sfecla roșie coapta. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a pregati acest preparat de post!

- Nu ai incercat niciodata aceasta combinație?! Nu știi ce pierzi. Am pregatit pentru tine rețeta pentru cea mai delicioasa mancare d eprune cu orez. Nu ai nevoie de multe ingrediente, este gata intr-un timp record, dar este și un preparat perfect pentru persoanele care țin post. Iata cum se prepara!

- Postul Paștelui este suficient de lung incat sa intri in pana de idei cand vine vorba de un fel de mancare diferit. Daca te-ai saturat de rețetele clasice, musacaua libaneza vegetariana este urmatorul preparat pe care trebuie sa-l incerci.

- Hamburgerii cu dovleac și orez sunt o gustare ideala pentru toate persoanele care țin post. Sunt extrem de delicioși, arata foarte bine, fac cu ochiul oricarui pofticios și, mai mult decat atat, se prepara intr-un timp foarte scurt.

- Este sfarșit de saptamana, iar weekend-ul se apropie cu pași repezi. Daca nu știi ce preparat sa pregatești in weekend, noi venim cu soluția! Rețeta de vinete pane este un preparat delicios, simplu și specific pentru perioada postului.

- Daca ți-e pofta de ceva dulce, atunci ai rețeta ideala aici. Este ceva dulce care ia foarte puțin sa fie facut și in plus, nu doar ca are ciocolata, dar are și factorul de crocanțime pe care il adori. Cand ți-e pofta de ceva dulce, glicemia scade și avem pofta de energie, pe care o