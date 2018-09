Stiri pe aceeasi tema

- Si acest an scolar a inceput fara lapte, corn si mere pe bancile elevilor salajeni. Desi judetului Salaj i-au fost alocati banii necesari derularii acestui program inca din luna iulie, autoritatile judetene nu au reusit inca sa finalizeze licitatia pentru desemnarea furnizorilor de produse. “Procedura…

- Cluj-Napoca imprumuta modelul american și este, de astazi, primul oraș din Romania cu autobuze școlare. Acestea circula pe cinci trasee din oraș și in fiecare dintre ele este și cate un polițist local. Proiectul este deocamdata in faza de testare, pentru aproape 1.

- Numai maine nu-i poimaine și ne pregatim sa trimitem copiii la școala. Cum nu-i putem trimite doar cu cei 7 ani de acasa, trebuie sa le punem și ceva in ghiozdanel, asta pe langa caiete și stilouri. Așa ca pachețelul cu mancare nu trebuie sa lipseasca din gentuța. Problema este ca pachețelul, oricat…

- Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat va continua, prevede un proiect de Ordonanta de Urgenta publicat pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale.

- Ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, la Suceava, ca pana in anul 2050 in Romania nu ar mai trebui sa existe deșeuri. Grațiela Gavrilescu a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca recent, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța de urgența nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea…

- Intreprinderile private mici si mijlocii nu sustin necesitatea adoptarii masurii amnistiei fiscale, considerand ca persoanele fizice si microintreprinderile ar trebui sa fie in principal vizate de aceasta masura, a anuntat luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania…

- Scoala Profesionala Germana Kronstadt din Brasov este prima scoala profesionala in sistem dual german din Romania. A fost infiintata in 2014. Cu sustinerea a 19 companii de renume mondial din regiunea Brasovului, scoala ofera elevilor specializare si un loc de munca sigur la finalul studiilor.

- Georg Philipp s-a intors in țara dupa ce a stat in Germania 24 de ani și s-a inscris in ALDE. Dupa cum a declarat astazi, intr-o conferința de presa, a revenit in Romania de patru ani, iar acum este curatorul Bisericii Evanghelice din Rașnov, unde incearca sa repare din greșelile facute, sa reinnoiasca…