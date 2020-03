Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Corbeanca asigura persoanelor autoizolate la domiciliu (comunicate de DSP Ilfov ca luate in evidența): hrana și apa potabila de 3 ori pe zi, prin intermediul agenților economici contractați, de pe raza comunei. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494 Relația cu persoanele…

- Ca urmare a cererii reduse din ultimele zile, numarul mijloacelor de transport public a fost restrans pe raza comunei Ciorogarla. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494 Accesand site-ul https://primariaciorogarla.ro/index.php/8-news/250-modificare-program-stb veți gasi programul de…

- Cetațenii comunei Berceni aflați in izolare la domiciliu sau persoanele de peste 65 de ani care au interdicție de a ieși din casa, cu excepția intervalului orar 11.00-13.00, care au nevoie de ajutor/alimente, pot suna la numerele de telefon 021.3651.968 sau 0762.257.353, pentru a solicita autoritații…

- Pentru a limita cat mai mult posibil raspandirea noului coronavirus, Comitetul Local pentru Situații de Urgența Balotești a decis susținerea localnicilor care nu-și pot asigura cele necesare traiului zilnic. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494 Astfel, localnicii de peste 65 de…

- RESITA – Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin face un apel catre medicii de familie din judet sa monitorizeze si sa consulte cu maxima atentie persoanele care se afla in autoizolare, dupa ce au calatorit in alte state afectate de noul coronavirus! Aceste persoane se afla și vor intra in continuare…

- In vederea reducerii riscului de contaminare cu noul coronavirus, Comitetul Local pentru Situații de Urgența Balotești a aprobat și implementat urmatoarele masuri: instituirea izolarii la domiciliu pentru o perioada de 14 zile a tuturor persoanelor asimptomatice care vin din țarile unde sunt confirmate…

- Incepand din data de 12 martie 2020, in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu virusul COVID - 19, Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, a contactat gospodariile in care se gasesc persoane declarate oficial in autoizolare la domiciliu,…