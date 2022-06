Corneliu Popovici: „Cercetarea din Moldova a rămas orfană” Luni, in ajunul aniversarii a 76 ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic in Moldova, Ministerul Educației și Cercetarii a anunțat lichidarea a 18 institute de cercetare. Acest pas face ca cercetarea din Moldova sa ramina orfana, considera fostul ministru al Educației Corneliu Popovici. „Astfel, Guvernul actual a finalizat procesul malefic de lichidare a sistemului de c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii recomanda universitaților din țara termene comune de organizare și desfașurare a sesiunii de baza a concursului de admitere la studii superioare de licența și de master, pentru anul de studii 2022-2023.

- Judecatorul Marius Iosif, care a anulat toate sesizarile de plagiat depuse la CNATDCU in cazul doctoratului premierului Nicolae Ciuca, a facut cerere de pensionare, informeaza G4media, care citeaza ordinea de zi a secției de judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii.Marius Iosif, judecator…

- Haosul romanesc: Ministerul Educației a lasat olimpicii sa dea Evaluarea pentru ca i-a fost lene sa anunțe din timp ● Imaginea succesului la varf: Moldova și Bulgaria au diplome la Harvard, Romania - cursuri la SRI și Armata ● Șeful Curții de Conturi a Rusiei a avut curajul sa-i spuna lui Putin ceea…

- Kira Obedinski, tanara de 12 ani care a ramas orfana dupa un atac al rusilor in Mariupol si a fost dusa intr-un spital din Donetk, riscand sa ajunga intr-un orfelinat din Rusia, a fost adusa inapoi in Kiev. Guvernul ucrainean si presedintele Volodimir Zelenski s-au implicat direct in salvarea fetitei.

- Am pastrat in zona civila controlul asupra bazelor de date, nimeni nu trebuie sa se teama ca ar avea cineva acces la acestea, a declarat joi ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Marcel Boloș, cu privire la cloudul guvernamental. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Au cunoscut bucataria romaneasca din alta perspectiva și s-au „reinventat” impreuna cu Chef Ardelean Vasile Bogdan din Romania, pregatind bucate tradiționale, dar intr-o maniera inedita! 18 profesori din invațamantul tehnic din țara s-au intrunit la un atelier gastronomic și au pregatit 3 rețete vechi,…

- Ministerul Educației și Cercetarii și Agenția Naționala pentru Curriculum și Evaluare au desfașurat, la data de 10 aprilie 2022, proba scrisa din cadrul Olimpiadelor Republicane la Limba engleza și Limba germana, la care au participat 223 de elevi din clasele IX – XII, transmite diez. In baza deciziei…

- Ministerul Educației și Cercetarii s-a autosesizat cu privire la comentariul necuviincios scris de o educatoare a unei gradinițe la un articol publicat pe o rețea de socializare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…