- Presedintele executiv al Fundatiei "Corneliu Coposu", Ionut Gherasim, considera ca mesajul cel mai important al fostului lider taranist il reprezinta faptul ca politica trebuie sa fie in primul rand o...

- Fundatia Corneliu Coposu a prezentat, duminica, Testamentul lui Corneliu Coposu, scris in 1994 pe patul de spital, document structurat in trei parti in care fostul lider taranist arata ca ”politica nu poate fi acceptata ca mijloc de promovare al intereselor proprii”.

- Presedintele executiv al Fundatiei ''Corneliu Coposu'', Ionut Gherasim, considera ca mesajul cel mai important al fostului lider taranist il reprezinta faptul ca politica trebuie sa fie in primul rand o activitate morala. Duminica, a fost citit testamentul lui Corneliu…

- Testamentul este structurat in trei parti: prima contine date testamentare private, cea de-a doua contine schita calitatilor de care are nevoie un om politic „adevarat", iar a treia parte este construita ca un cod etic politic. Testamentul politic al liderului PNTCD, Corneliu Coposu, indeamna generatia…

- Fundatia "Corneliu Coposu" impreuna cu Asociatia "21 Decembrie 1989" anunta ca au gasit, dupa doua decenii, testamentul politic al celui care a fost numit de liderii politici straini si de presa internationala drept "cel mai moral si mai important politician roman dupa Revolutie”, potrivit unui comunicat.…

- "Ani la rand dupa moartea lui Corneliu Coposu s-a vorbit despre faptul ca Seniorul nu a lasat natiunii romane un testament scris. Recent, am gasit testamentul intamplator, dupa doua decenii, in timp ce cautam documente scrise de Senior despre crestin-democratie pentru lansarea unui apel de renastere,…

