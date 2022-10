Stiri pe aceeasi tema

- MOMENT ISTORIC… Patru localitati din comunele Garceni si Pungesti au, incepand de miercuri, acces la un drum complet modernizat. Este vorba despre asfaltarea DJ 159 pe o portiune de 13 km, investitie de 18,7 milioane de lei realizata de Consiliul Judetean prin Programul National de Dezvoltare Locala…

- SUPARAT… Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a avut o ieșire extrem de nervoasa in timpul ședinței de Consiliu Județean de marți, cand la punctul doi de pe ordinea de zi s-a discutat despre utilitatea proiectului prin care ar urma sa se extinda rețeaua de apa și canalizare in toate…

- PRIVILEGIAT… Consilierul personal al lui Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, se afla printre cei 28 de beneficiari carora Primaria Vaslui urmeaza sa le aloce terenuri in folosința gratuita, pentru a-și construi o casa. Deși nu bifeaza doua dintre criteriile care cantaresc cel mai…

- VITEZA UCIDE… O femeie de 59 de ani, din satul Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare a avut un sfarșit groaznic, astazi in jurul orelor 14.00. Niculina S., conducea un Land Rover Free Lander din 2002, din direcția Vaslui spre comuna Ștefan cel Mare, pe DN Vaslui – Roman, cand in punctul Ciușmeaua Moldovencei,…

- SLUJBA…Prezent in mijlocul enoriasilor care au luat parte la slujba Paraclisului Maicii Domnului in Parohia Pahnesti, Prea Sfintia Sa Ignatie, Episcopul Husilor, le-a vorbit oamenilor despre ceea ce reprezinta Maica Domnului pentru credinta Ortodoxa. De asemenea, Inaltul Prelat a vorbit si despre faptul…

- O familie de romani care mergea in concediu in Grecia a fost implicata intr-un accident rutier grav pe o sosea din Bulgaria. Autoturismul romanilor a iesit de pe carosabil. Soferul a murit pe loc. Sotia lui este in coma, cu ambele picioare amputate. Copilul celor doi a scapat cu viata. O familie de…

- LA LUPTA… Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a cerut consilierilor județeni sa angajeze cea mai scumpa asistența juridica in procesul cu proprii angajați de la spital, fiindca, spune acesta, nu-și permite sa “impacteze bugetul instituției”. 82 de salariați TESA de la spital cer…