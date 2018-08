Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, despre protocolul cu SRI: „Nu e semnatura mea”. Președintele PSD Liviu Dragnea neaga ca ar fi semnat, in 2014, protocolul dintre Ministerul Dezvoltarii si Serviciul Roman de Informatii. Liviu Dragnea a declarat, intr-o intervenție la un post de televiziune, ca semnatura care apare pe document…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

- Zimbabwe are propria agentie spatiala, infiintata de președintele Emmerson Mnangagwa, care a anuntat marti, 10 iulie, crearea acestei agentii spatiale nationale menite sa devina un „instrument de modernizare si industrializare a tarii”, cu trei saptamani inainte de viitoarele alegeri generale. „Noua…

- Președintele USR, Dan Barna, susține ca Liviu Dragnea, prin modificarea codului penal, a reusit sa iși ștearga condamnarea la 3 ani și 6 luni prin intermendiu Parlamentului."Ieri, cu mana sa a votat pentru eliminarea abuzului in serviciu. Nu a existat in Romania un om, nici macar Ceaușescu…

- Presedintele liberal, Ludovic Orban, a anuntat luni in urma sedintei Biroului Executiv al PNL ca negocierile cu diverse grupuri parlamentare, in vederea sustinerii motiunii de cenzura, se poarta pana in momentul votului, dar si ca, dupa o eventuala cadere a Guvernului, formatiunea este deschisa discutiilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, la Medias, ca il va sustine pe presedintele Klaus Iohannis in decizia pe care o va lua privind sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, insa precizeaza ca hotararea Curtii Constitutionale nu este opozabila presedintelui. "PNL este…

- Presedintele SUA Donald Trump anunta pe Twitter ca o delegatie americana se afla in Coreea de Nord pentru a stabili detaliile summit ului cu Kim Jong Un si isi exprima increderea in potentialul stralucit al Coreei de Nord, scrie Romania TV. Delegatia noastra a sosit in Coreea de Nord pentru a pregati…