Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii. Unul dintre cei mai apreciati artisti s-a stins din viata la varsta de doar 41 de ani. Richard Swift, artist si producator american, a murit marti, potrivit EFE. Richard Swift este cunoscut pentru celebra melodie 'Que sera, sera.

- Smiley a publicat o imagine neagra, iar mulți dintre fani au crezut ca vedeta este in doliu. Smiley a facut ANUNTUL. Cine este femeia care l-a cucerit FOTO "Eu nu am știut ca daca pui o poza neagra pe Instagram inseamna ca sunt in doliu sau ca s-a intamplat ceva. Eu am pus pur și simplu…

- Grigore Leșe a anunțat pe Facebook trecerea in neființa a unui prieten foarte drag, pe care l-a apreciat dintotdeauna, scrie cancan.ro. El a rememorat ultima discuție cu regretatul sau prieten. Citeste si Doliu in fotbal. A murit VASILE COPIL, fosta glorie de la RAPID "Ultima data cand…

- Interpretul de muzica tradiționala Grigore Leșe trece prin momente grele dupa ce a aflat de pierderea unui prieten foarte drag, din Țara Lapușului, pe care il cunoștea de foarte mulți ani. Grigore Leșe a anunțat pe Facebook trecerea in neființa a unui prieten foarte drag, pe care l-a apreciat dintotdeauna.…

- Tragedie pentru lumea muzicii! Un cantareț indragit de folk a murit intr-un accident de mașina, impreuna cu doi membri ai trupei sale.(Console si accesorii gaming) Artistul și echipa lui se intorceau de la un concert pe care l-au susținut vineri noapte.(CITEȘTE ȘI: DOLIU IN LUMEA SPORTULUI! O FOSTA…

- David Douglas Duncan, celebrul jurnalist dar și fotograf, a decedat la varsta de 102 ani. Anunțul a fost facut de directorul muzeului din Antibes, Jean-Louis Andral. Jurnalistul a murit la un spital de pe Coasta de Azur. (Promotiile zilei la monitoare) Duncan era faimos pentru fotografiile sale din…

- Roxana Popescu, o cunoscuta solista și textiera, s-a stins din viața, vineri, pe patul de spital. Femeia avea 61 de ani. Artista a lasat patrimoniului muzical texte de melodii ca ”De-ar fi sa vii”, ”Iarta-ma” (Mihaela Runceanu), ”Suflet gol” (Madalina Manole), ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, ”De ce…

- Doliu in lumea muzicii romanesti! A murit interpreta si textiera Roxana Popescu, potrivit Antena3. „Clopote albe si clopote negre” o insotesc astazi in drumul spre eternitate pe Roxana Popescu, un om care a ne-a rascolit din umbra sufletele prin textele cantecelor scrise alaturi de compozitorii: Serban…